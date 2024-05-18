المغرب يتجه لفرض رسوم إضافية على المنتجات الكهربائية التركية

2024-05-18 / 11:21
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

غزت المنتجات التركية الصنع الأسواق المغربية حيث باتت تزاحم نظيرتها المغربية و خاصة فيما يتعلق بالآلات الكهربائية المنزلية المستعملة في المطبخ كالأفران.

و تستغل بعض الشركات اتفاقية التبادل الحر الموقعة سلفا بين المغرب و تركيا و كذا إعفاء عدد من المنتوجات من الضرائب لاستيرادها بشكل كبير من تركيا مما جعل تنافسية المنتوجات المحلية على المحك.

و في هذا الصدد، تعتزم الحكومة فرض بعض الرسوم و تعديل أخرى و خاصة تلك المتعلقة بالتجهيزات المطبخية كالأفران المستوردة من تركيا و التي غزت السوق المغربية.

و تتجه وزارة الصناعة والتجارة لفرض رسوم بقيمة 62 في المئة على بعض “الماركات” التركية، و كذا نسبة 34 في المئة على بعض المنتوجات المستوردة من ذات البلد لحماية المنتوج المحلي و تقوية تنافسيته في السوق.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر المستورد الثاني في إفريقيا من تركيا حيث فاقت نسبة المواد و السلع المستوردة من تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 730 مليون دولار.

و قد كانت المنتجات التركية التي غزت المغرب بشكل رهيب في السنوات الماضية مثار جدل مما دفع الجهات المختصة لتعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين في فترة سابقة.

2024-05-18 / 11:21
0

مقالات ذات صلة

مشروع صناعي ضخم ببني ملال.. تشييد ميناء بري ومنصة…

2024-05-18 / 11:31

اليونيسكو تؤكد جاهزية المغرب للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

2024-05-17 / 20:56

اجتماع اقتصادي مغربي-رواندي لبحث فرص الاستثمار في البلدين

2024-05-17 / 20:48

قرار يلزم مهنيي البصل بعدم تصديرها لما بعد عيد…

2024-05-17 / 10:05

كندا تختار المغرب كضيف شرف في معرضها الدولي للأغذية

2024-05-16 / 22:20

دعم السكن و إقبال المغاربة على اقتناء العقارات يضاعف…

2024-05-16 / 19:19

توفير 3800 منصب شغل.. مدينة “طنجة تك” تستقطب شركتين…

2024-05-15 / 20:03

تنفيذا لاتفاق سابق بين وزارة بنسعيد و “أديداس”.. إطلاق…

2024-05-15 / 19:19

سيدات أعمال مكسيكيات يستكشفن فرص الاستثمار بالصحراء المغربية

2024-05-15 / 19:10

“السماء مفتوحة” ..تأمين 2060 رحلة أسبوعيا بين مطارات المملكة

2024-05-15 / 11:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى