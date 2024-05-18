قضية التآمر على أمن الدولة..إحالة 12 متهمًا على القضاء بتونس

أيدت محكمة الاستئناف التونسية اليوم الجمعة حكما ابتدائيا بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي 3 سنوات مع فرض غرامة مالية، وذلك في القضية المتعلقة بقبول حزبه تبرعات مالية من جهة أجنبية، كما أحالت 12 شخصا آخر إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن محكمة الاستئناف أصدرت حكما يقضي بإقرارحكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر في ما تعرف إعلاميا بقضية “اللوبينغ” المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة.

ونقل التلفزيون التونسي عن الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني قوله “إن الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير/شباط الماضي وقضى بسجن الغنوشي، وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية”.