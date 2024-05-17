صديقي: إشكالية ارتفاع أسعار الأغنام تكمن في وجود “الشناقة” والوسطاء في الأسواق

2024-05-17 / 19:19
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اعتبر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال حلوله ببرنامج حواري أن الإشكالية ‏المطروحة فيما يخص ارتفاع أسعار الأغنام تكمن في وجود “الشناقة” والوسطاء في الأسواق، مشيرا إلى أنهم يتحكمون بشكل ‏مباشر في عمليتي البيع والشراء في الأسواق‎.‎

وأفاد الوزير، أن أضاحي العيد متوفرة بالأسواق الوطنية، وبأن الزيادة المسجلة في أسعار الأغنام والتي يتم الترويج لها على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، مخالفة تماما للواقع‎.‎

وأبرز المسؤول الحكومي، أن من 12 إلى 15 في المئة من الأسعار الحالية هي التي ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية، لافتا إلى أن ‏حكومة أخنوش اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من هذا الارتفاع، وذلك عبر دعم الكسابة بالأعلاف من أجل المحافظة على ‏القطيع، وأيضا الحد من ارتفاع كلفة الإنتاج‎.‎

وفي ذات السياق، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة الحالية لجأت إلى الاستيراد كتجربة جديدة من أجل تحقيق استقرار في ‏أسعار القطيع، مضيفا أن الهدف المباشر من كل من الدعم والاستيراد هو التأثير بشكل إيجابي على أسعار الأغنام على الصعيد ‏الوطني، مع توفير العرض الكافي من الأغنام لعيد الأضحى وتحقيق الاكتفاء الذاتي‎.‎

2024-05-17 / 19:19
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