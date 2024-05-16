طقس الخميس …أجواء مشمسة بكل ربوع الوطن

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي والجنوب ومناطق غرب الأطلس الكبير، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الليل والصباح فوق السواحل الأطلسية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن هبوب رياح رملية غرب الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والسايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 15 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع بالسهول الشمالية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.