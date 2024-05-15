سويسرا.. الشرطة تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة جنيف

تدخلت الشرطة، صباح الأربعاء، لإخراج عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين كانوا يعتصمون في جامعة جنيف (UNIGE) في سويسرا، منذ الأحد، وفق ما أفادت إدارة الجامعة في بيان.

وتوجهت الشرطة إلى الموقع بناء على طلب الإدارة التي اعتبرت، الإثنين، أن أي اعتصام “غير مقبول”.

ويطالب المحتجون بإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة،

والطلاب الثلاثون الذين كانوا في المبنى، غادروا الموقع قرابة الساعة الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش (الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي)،

وكانوا يرددون شعارات مؤيدة للفلسطينيين قبل انسحابهم، حسب ما أشار صحفي من وكالة “كيستون إيه تي إس” للأنباء.

واعتصم عشرات الناشطين في مبان جامعية، منذ مساء الأحد، بما في ذلك في مطعم الجامعة، مطالبين بـ”مقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية”.