بركة : الملك أعطى توجيهاته لنكون في مستوى دفتر تحملات “الفيفا “

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين ، أنه تم وضع خارطة طريق في مجال البنيات التحتية

وأوضح بركة، انه يتم التنسيق بين كافة القطاعات الوزارية المعنية، لوضع نظام موحد للعمل الجماعي المشترك وتحقيق خارطة طريق متكاملة

وقال بركة انه بخصوص بكأس العالم ” فالملك أعطى توجيهاته السامية لنكون في مستوى دفتر التحملات “الفيفا “وهو ما يتطلب رؤية مندمجة وتعبئة شاملة في هذا المجال”

وبخصوص نفس الموضوع قال بركة انه ” كان لنا اجتماع مع وزير الداخلية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، والوزارات المعنية ورؤساء الجهات وعمداء المدن، لوضع تصور مشترك

واختار الوزير أن يتحدث عن الموانئ، حيث أوضح، في كلمته، أنه يدخل في إطار الاقتصاد الأزرق الذي توليه المملكة أهمية خاصة، مبرزا أن الوزارة انطلقت في مشاريع كبرى، من بينها مشروع الناظور غرب المتوسط الذي سيتم تفعيله ابتداء من سنة 2025،

وعرج الوزير على تطرق ميناء الداخلة الأطلسي الذي أعطاه الملك أهمية قصوى، نظرا لبعده المتعلق بالتنمية الجهوية، وبجعل المملكة قطبا للتنمية بالنسبة لإفريقيا ككل، موضحا أن مدن الساحل ستستفيد من هذا الميناء الكبير، فضلا عن أهميته في

.ويتم العمل، كذلك، يضيف بركة، على تقوية ميناء الجبهة ليكون جاهزا في أفق سنة 2025، وميناء آسفي، فضلا عن ميناء الفوسفاط الجديد بالعيون الذي سيكون جاهزا مع نهاية هذه السنة، وتقوية

وأكد الوزير وجود مشاريع أخرى مرتبطة بتطوير الموانئ الأساسية والأرصفة، لافتا إلى أن الوزارة تدرس ميناء جديدا في طانطان سينضاف إلى هذه الموانئ، وذلك بهدف إعطاء دفعة قوية لتنمية المملكة وجعل التجهيزات التحتية في أعلى مستوى.