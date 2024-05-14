تيزنيت : لصوص ” الأكباش ” يضربون بقوة ” الكسابين” مع اقتراب العيد

خيم من جديد لصوص الأكباش او كما يطلق عليهم ب ” الفراقشية ” كالأشباح على ” الكسابين ” بضيعات سوس ، خصوصا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك .

وتمكن ، مؤخرا ، اللصوص من السطو على عدد من رؤوس الأغنام ، كان مالكها يضعها بمنزله بحي تامدغوست بالنفوذ الحضري لمدينة تزنيت.

وكشفت مصادر لجريدة ” هبة بريس” ان اللصوص يرجح أنهم قبل تنفيذ عمليتهم كانوا على علم بتواجد رؤوس الأغنام بالمنزل، يعني ان هؤلاء باتت لديهم عيون في كل مكان تترصد الغنائم من الأكباش أينما وجدوا حتى بداخل أماكن محروسة، فالأثمنة المتداولة في السوق خلال هذا الموسم، يتجاوز سعرها 5000 آلاف درهم، وهو ما يعني ان الظفر برؤوس يقابله مبلغ مالي مهم .

من جانبها تكثف السلطات الأمنية ( الامن والدرك) مع اقتراب العيد من دورياتها ، كما ان تحرك كل شاحنة تحمل رؤوس بطرق أقاليم سوس، يتم توقيفها في السدود القضائية، من اجل الاستفسار حول الوجهة وكذلك معلومات عن السائقين وصاحب الحمولة، بالرغم ان اللصوص عادة ما يختارون أوقات في ساعات متأخرة من الليل من اجل السطو ونقل المسروق .

هذه الوضعية التي تتكاثر كل عيد أضحى تتطلب تنسيق من طرف السلطات الأمنية ومعها المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة وكذلك مربي الماشية، من اجل العمل على وضع ” ترقيم ” للقطيع يحمل جل المعلومات مع ختم مصالح الوزارة ورقم صاحب القطيع، وبهذه الوسيلة يمكن ان تصبح ” الأكباش” تحمل هوية، وتسهل عملية التصدي لسرقتها وبيعها من جديد في الأسواق .