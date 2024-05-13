حرب غزة وطول أمدها… هل ستواجه إسرائيل حرب استنزاف؟

هبة بريس_ الرباط

لازالت الحرب الطاحنة بين إسرائيل وحركة حماس تدور رحاها داخل بقعة صغيرة تدعى غزة، ولازالت الصور القادمة من هناك وحجم الدمار والخسائر في الأرواح تعطي انطباعا حول طبيعة الصراع ومداه والنتائج المتوخاة من ورائه، في ظل تشبت كل طرف بشروطه التفاوضية وفي ظل إصرار حكومة نتنياهو على اجتياح مخيم رفح الذي ترى فيه إسرائيل آخر مقعل من معاقل كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس..

الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد انها لن ولم تدعم أي تدخل شامل وكاسح لهذا المخيم آخذة بعين الاعتبار كما قال مسؤولوها، عدد المدنيين هناك مقارنة مع صغر جغرافية المكان واستحالة تهجير ساكنته..

الحرب الطاحنة التي تدخل يومها 220، حذر مسؤول إسرائيلي من “انزلاق بلاده إلى حرب استنزاف“، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “تواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث، ويجب أن تدافع عن نفسها وألا تطلب ذلك من الأميركيين أو غيرهم”، في حين قال وزير دفاعه يوآف غالانت إن الحرب في غزة “ستشكّل حياتنا لعقود مقبلة“.

ومن جهتها نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن رئيس معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، قوله إن “إسرائيل تخاطر بالانزلاق إلى حرب استنزاف”. وأضاف أن الحرب الطويلة تخاطر بإبقاء غزة تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو فراغ للسلطة.