اندونيسيا .. 43 قتيلا جراء فيضانات وتدفق حمم بركانية

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أندونيسيا أن حصيلة ضحايا الفيضانات وتدفق الحمم الباردة في جزيرة سومطرة غرب البلاد، ارتفعت إلى 43 قتيلا و 15 مفقودا.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن “حصيلة تدفق الحمم الباردة في سومطرة الغربية بلغت 43 قتيلا”، فيما تواصل فرق الانقاذ البحث عن 15 مفقودا.

وأرسلت السلطات رجال إنقاذ في قوارب مطاطية للبحث عن المفقودين ونقل السكان إلى ملاجئ، وأقامت الحكومة المحلية مراكز إجلاء ومراكز طوارئ في عدة مناطق بمقاطعتي أغام وتاناه داتار.

وذكرت الوكالة المحلية لإدارة الكوارث أن عشرات المنازل والمباني العامة تعرضت لأضرار، في منطقة أغام التي يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة، وفي تاناه داتار حيث يعيش حوالي 370 ألف نسمة، مشيرة إلى تضرر 84 منزلا و16 جسرا ومسجدين، فضلا عن 20 هكتارا من حقول الأرز.

وأكدت مديرة وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية، دويكوريتا كارناواتي، من جهتها، أن مقاطعة سومطرة الغربية، “منطقة استثنائية”، حيث يمكن أن تهطل الأمطار على مدار السنة، موضحة أن “مخاطر الفيضانات وانزلاقات التربة تظل قائمة باستمرار”.

وكانت أمطار غزيرة قد تساقطت السبت الماضي لساعات على إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة وتسببت في فيضانات مفاجئة وتدفقات للحمم البركانية الباردة من جبل مارابي. حيث