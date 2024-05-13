ابتدائية مراكش تنظر اليوم في قضية ” “سناك التسمم الجماعي”

تنظر اليوم الاثنين 13 ماي، المحكمة الابتدائية في قضية صاحب ” سناك التسمم الجماعي” بحي المحاميد الذي تسبب في وفاة 6 أشخاص ، بعد تعرضهم لتسمم غذائي ارسل نهاية ابريل المنصرم العشرات ومن بينهم رجلي أمن صوب مستعجلات مختلف مستشفيات ومصحات مراكش في حالة حرجة.

ويمثل امام الهيئة القضائية صاحب “السناك” المتابع في حالة اعتقال امام المحكمة الى جانب اثنين من مساعديه، في ثاني جلسات محاكمتهم، بتهم اعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”..

ومعلوم ان حالة التسمم القاتلة كانت وراء استنفار غير مسبوق بالمدينة، حيث شنت السلطات والمصالح الصحية بمراكش منذ الواقعة حملات واسعة اسفرت عن حجز كميات كبيرة من الماكولات و الاطعمة الفاسدة ، كما تم اصدار قرارات باغلاق عدة محلات بسبب ضبط اطعمة فاسدة داخلها .