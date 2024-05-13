يهم التلاميذ المغاربة.. هذه تواريخ إجراء امتحانات البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تاريخ انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا، بحيث ستجرى الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لجميع الشعب، أيام 10، 11، 12 و13 يونيو 2024، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 8، 9، 10 و11 يوليوز 2024.

أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكلوريا (جميع الشعب)، وكذا الخاص بالمترشحين الأحرار في جميع الشعب، فستقام دورتهما العادية يومي 5 و6 يونيو 2024، والاستدراكية يومي 3 و4 يوليوز 2024، بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية.

وعملت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية، بحسب ما جاء في بلاغ للوزارة.

وترتكز هذه الخطة التنظيمية على عدد من التدابير والإجراءات، منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة؛ بالإضافة إلى تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الاشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الاشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة.