إطلاق نار جماعي ينهي حياة ثلاثة أشخاص ويصيب 12 آخرين في الولايات المتحدة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون خلال حادث إطلاق نار جماعي في ولاية ألاباما (جنوب شرق الولايات المتحدة)، وفق ما أفادته الشرطة المحلية اليوم الأحد.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع مساء أمس السبت خلال حفل في ستوكتون، جنوب ألاباما، شارك فيه نحو ألف شخص.

وحسب المصدر ذاته، تم إطلاق أعيرة نارية إثر شجار نشب خلال الحفل.

وتظل حوادث إطلاق النار آفة تؤرق بال المجتمع الأمريكي، وتخلف العديد من الضحايا، في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة، وحيث تتعالى الأصوات بضرورة إصلاح التشريعات الخاصة بالأسلحة النارية.

وفي مواجهة تنامي العنف المسلح، ناشد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس في عدة مناسبات، العمل ضد هذه الآفة، مؤكدا أن الوقت قد حان لإصلاح تشريعات الأسلحة النارية.

وساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع وتيرة امتلاك الأسلحة النارية، التي بدأت قرابة سنة 2005، وهو العام الذي أصدر فيه الكونغرس الأمريكي قانونا يحمي مصنعي الأسلحة النارية من المسؤولية حين يتم استخدامها في ارتكاب جرائم.