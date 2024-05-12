التنس: المغرب يتوج بطلا لإفريقيا لأقل من 14 سنة

توج المغرب بطلا لإفريقيا في التنس للفرق في فئة أقل من 14 سنة ذكورا وإناثا، في ختام هذه المسابقة التي نظمت من 6 إلى 11 ماي بتونس، ليحجز بذلك بتذكرة بطولة العالم المقرر إجراؤها بالتشيك في غشت المقبل.

وتحت قيادة المدرب حميد عبد الرزاق، فاز المنتخب الوطني المغربي للذكور المتكون من رضا العوني ومهدي اللعبي وسامي ينيس عراقي حسيني في دور المجموعات على الجزائر وتونس وأوغندا، قبل أن يفوز في نصف النهائي بنتيجة ( 3-0 ) على نظيره الجنوب إفريقي وعلى منتخب تونس بنفس النتيجة في المباراة النهائية.

وتمكن المنتخب المغربي للإناث المتكون من ياسمين الدويب، مريم عاشوري، وفرج لارا، تحت إشراف المدرب الوطني محمد الغابة ، من التتويج باللقب بعد فوزه، في دور المجموعات، على تونس، الجزائر وزيمبابوي.

وفي دور النصف النهائي تمكن من الفوز على منتخب جنوب افريقيا بنتيجة ( 3-0 ) ، وفي النهاية على منتخب مصر بنفس النتيجة .

وبفضل هذا التتويج، حجز المغرب تذكرته لبطولة العالم للتنس التي ستقام بجمهورية التشيك في غشت المقبل.

وأبرز زكرياء الزمراني، عضو الجامعة الملكية المغربية للتنس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بفضل روح الفريق والتماسك والانسجام بين اللاعبين المغاربة الشباب وجودة تأطير المدربين، تمكن المنتخب من تحقيق هذه النتيجة الرائعة التي توجت باللقب الإفريقي.

وأضاف أن هذا التتويج ينضاف لسلسلة من الألقاب الإفريقية العديدة التي حصل عليها المغرب في هذه اللعبة، حيث توجت المملكة بطلا في مختلف الفئات العمرية الأمر الذي مكنها من الحصول على لقب أحسن بلد إفريقي في التنس للسنة السادسة على التوالي