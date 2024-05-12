بعد شهرين من العملية.. وفاة أول مريض يتلقى كلية خنزير معدلة

توفي أول شخص تمت زراعة كلية خنزير معدلة وراثيا له، السبت، بعد شهرين تقريبا من خضوعه لهذه العملية، حسبما ذكرت عائلته والمستشفى الذي أجرى الجراحة.

وأجرى ريتشارد “ريك” سليمان، 62 عاما، عملية الزراعة بمستشفى ماساتشوستس العام في مارس. وقال الجراحون إنهم يعتقدون أن كلية الخنزير ستستمر لمدة عامين على الأقل.

وقال فريق زراعة الأعضاء بمستشفى ماساتشوستس العام في بيان إنهم شعروا بحزن عميق لوفاة سليمان وقدموا تعازيهم لعائلته. وأضافوا أنه ليس لديهم أي مؤشر على أنه توفي نتيجة لعملية الزرع.

ويعد سليمان أول شخص يحصل على كلية خنزير معدلة وراثيا بعد أن تلقى رجلان عمليات زرع قلب من الخنازير، قبل وفاتهما في غضون أشهر.

وكان سليمان أجرى عملية زرع كلية في المستشفى عام 2018، لكنه اضطر إلى العودة إلى غسيل الكلى العام الماضي عندما ظهرت علامات الفشل.

وعندما ظهرت مضاعفات غسيل الكلى التي تتطلب إجراءات متكررة، اقترح أطباؤه إجراء عملية زرع كلية خنزير.

ويوجد أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة على قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع الكلى، ويموت الآلاف كل عام قبل أن يأتي دورهم.