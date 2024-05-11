طانطان..البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ59 مرشحا للهجرة السرية

2024-05-11 / 21:23
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قدمت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، اليوم السبت، على بعد 64 كلم شمال-غرب ميناء طانطان، المساعدة لـ 59 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا يواجهون صعوبات على متن زورق مطاطي في حالة متدهورة.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن بينهم 13 امرأة و11 قاصرا، المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأشار المصدر ذاته إلى أنهم تلقوا الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

2024-05-11 / 21:23
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