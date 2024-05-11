الحسيمة..شجار بين مسنين ينتهي بــ..ــمصرع أحدهما

2024-05-11 / 18:11
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فتحت مصالح الدرك الملكي ,بازمورن ضواحي الحسيمة تحقيقا في واقعة وفاة شخص مسن ، متأثرا بضربة تلقاها على مستوى الرأس من طرف مسن آخر اثر شجار نشب بينهما

وقالت مصادر محلية إن الواقعة شهدتها جماعة آيت قامرة بمنطقة ازمورن ضواحي الحسيمة ، حيث دخل المسنان في شجار بينهما قبل أن يقوم أحدهما بتوجيه ضربة للاخر بشكل قوي على مستوى الرأس .

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية فارق الحياة بعد عودته إلى المنزل، حيث عُثر عليه جثة هامدة، فاتجهت الشكوك إلى المسن الذي ضربه.

وقد تم فتح تحقيق مع الجاني لتحديد أسباب الاعتداء قبل تقديمه إلى القضاء.

2024-05-11 / 18:11
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