الحركة الانتقالية المُفبركة تُخرج وزارة بنموسى عن صمتها

محمد منفلوطي_هبة بريس

تبرأت وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من بلاغ تداوله المتداولون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا بأنه يتعلق بنتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس برسم سنة 2024، وأن العملية همّت حوالي 21753 أستاذة وأستاذ، وهو ما تفاعلت معه وزارة بنموسى بالنفي واصفة البلاغ بالمفبرك دون الخوض في تفاصيل أخرى أو دون تحديد موعد للإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس بصفة رسمية.

هذا وقد نشرت الوزارة على صفتها الرسمية الفايسبوكية نسخة من البلاغ المفبرك، وهو ما تفاعل معه العديد من المعلقين من رجال ونساء التعليم، حيث قال “بوبكر”: إن البعد عن العائلة ب 500 كيلومتر نريد نتائج الحركة الانتقالية في أقرب وقت من فضلكم.

فيما كتب أنس بالقول: ” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الله أجازيكم بالخير نريد على الأقل موعدها والإفراج عنها نتائجها، فيما قال أ سامة: و هيا الى حطيتو لينا نتائج دبا لي حقيقية.