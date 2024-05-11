جمعية نهضــــــــــة طنجة لكرة القدم تنظم النسخة العاشرة للدوري الدولي “ولي العهد “

هبة بريس – مكتب طنجة

تفعيلا لبرنامج أنشطتها الرياضية الهادفة والمسطرة على مدار السنة، وبشراكة مع ولاية جهة طنجة والمؤسسات الترابية بالمدينة والجهة والمؤسسات الرياضية الوصية

تنظم جمعية نهضــــــــــة طنجة لكرة القدم، أطوار النسخة العاشرة للدوري الدولي “ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن لكرة القدم” الذي يتزامن هذه السنة مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الواحدة والعشرون لميلاد سموه السعيد، وذلك أيام 17/ 18 /19 ماي الجاري ، بملاعب طنجة الكبرىوتعرف النسخة العاشرة للدوري، مشاركة 12 فريقا، منها 4 فرق أجنبية قادمة من دولتي هولندا واسبانيا الصديقة، وكذا فرق وأندية محلية، جهوية ووطنية

ويتميز الدوري هذه السنة أيضا، بتنظيم فقرات موازية، وندوات رياضية وتنظيمية إضافة إلى ندوة تقنية تهم ممارسة كرة القدم ومستجداتها.

ويختتم هذا الدوري الذي يولي أهمية خاصة للرياضة وكرة القدم بالنسبة لفائدة الناشئة واكتشاف المواهب، (يختتم) بتوزيع الجوائز والكؤوس على الفرق الفائزة ودروع المشاركة والتكريم.