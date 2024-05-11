الـONCF: اضطرابات في حركة القطارات بسبب أشغال تأهيل منشآت التشوير

2024-05-11 / 10:49
1

هبة بريس

في إطار برنامج تحديث منشآته والذي يهدف من خلاله إلى التحسين المستمر للخدمات، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية إنجاز أشغال هامة من أجل إعادة تأهيل نظام التشوير على محور الدار البيضاء – القنيطرة.

وحسب بلاغ للمكتب، فستنتج عن هذه الأشغال بعض الاضطرابات في حركة سير القطارات خلال الفترة ما بين 12 إلى 26 ماي 2024.

وعلى الرغم من أهمية هذه الأشغال، يبذل المكتب الوطني للسكك الحديدية قصارى جهده للتقليل من تأثيرها على حركة سير القطارات أثناء النهار، وذلك بفضل إنجازها أثناء فترات ليلية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية خدماته المقدمة للمسافرين.

ومن أجل ضمان حركية أفضل لزبنائه خلال فترة الأشغال وتمكينهم من اتخاذ كل الترتيبات الخاصة بالسفر مسبقًا، خصص المكتب خلية بمركز القيادة المركزي، تسهر على مدار 24 ساعة على مراقبة وتتبع وضعية حركة سير القطارات. كما قام بتعزيز فرقه داخل المحطات وعلى متن القطارات لمواكبة زبنائه وإرشادهم.

ووعيا منه بما قد تسببه هذه الأشغال من إزعاج، يعتذر المكتب الوطني للسكك الحديدية لزبائنه الكرام ويدعوهم إلى الاستفسار مسبقا لدى متعاونيه بالمحطات وعلى متن القطارات أو الاطلاع على المعلومات الخاصة بوضعية الرحلات من خلال:
الشاشات الالكترونية داخل المحطات؛
موقع البيع الرقمي www.oncf-voyages.ma ؛
الموقع الإلكتروني www.oncf.ma ؛
التطبيق المحمول ONCF Trafic؛
الصفحة الرسمية على فايسبوك oncfpageofficielle
مركز خدمة الزبناء 2255.

2024-05-11 / 10:49
1

مقالات ذات صلة

عائلة صاحب سناك المحاميد: “البيض الفاسد سبب الفاجعة ونطالب…

2024-05-11 / 11:16

الرصاص يلعلع في جرسيف بعد مواجهات بين عصابتين إجراميتين

2024-05-11 / 10:16

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-05-11 / 09:10

مراكش : الشرطة القضائية توقف 4 افراد من عصابة…

2024-05-10 / 23:57

أولاد عياد .. مبيت داخل مقر الجماعة وتمديد للإعتصام

2024-05-10 / 23:21

إيداع مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سجن فاس

2024-05-10 / 23:11

فضيحة تربوية بابن سليمان: مؤسسة تعليمية تطرد تلميذ بدون…

2024-05-10 / 22:42

درك الحوز يفكك عصابة اجرامية ” خطيرة” وهذا ما…

2024-05-10 / 22:09

صفرو.. الرقم الاخضر يطيح بعون سلطة متلبسا بتلقيه رشوة

2024-05-10 / 21:59

قاعدة جوية عسكرية مغربية “للدرون” قرب مليلية المحتلة تثير”…

2024-05-10 / 20:53

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى