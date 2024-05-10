أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة

2024-05-10 / 21:40
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هبة بريس / وكالات

أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، عن اتخاذه “قرارا صعبا لإنقاذ البلاد”.

وقال في كلمة له إنه “أمر بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وتابع أن “ديمقراطية الحكم تفرض توزيع السلطات وفق رؤية واضحة للسلطات التنفيذية والتشريعية”.

وأضاف: “لقد مررنا بأوقات صعبة خلقت واقعا سلبيا في البلاد، ولمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا جاء على خلاف الحقائق الدستورية”.

وتابع: “لقد وصل التمادي لحدود لا يمكن السكوت عنها، إذ سعى البعض للتدخل في اختصاصات الأمير، والجو غير السليم في البلاد شجع على الفساد الذي وصل إلى المؤسسات الأمنية ومرفق العدالة”، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.

2024-05-10 / 21:40
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