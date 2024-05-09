حيار: منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة “لحظة تاريخية فارقة”

هبة بريس

وصفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار،، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، باللحظة “التاريخية الفارقة” في تعامل التشريع الوطني مع هذه الفئة الاجتماعية.

وأكدت حيار، في معرض كلمتها بالندوة الصحفية المنعقدة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الخطوة تشكل « قفزة نوعية على المستويات الاجتماعية والحقوقية ».

وأضافت أن هذه البطاقة، التي تم الاشتغال عليها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، تضمن العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وشبه الطبية، مشيرة أن هذا المرسوم سيساعد كثيرا في وضع معايير موضوعية لكي يستفيد الأشخاص المعنيون من الخدمات المقدمة