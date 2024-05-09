مراكش : الامن يحجز شحنة من المخدرات ويوقف شخصين احدهما افريقي

تمكنت العناصر الأمنية المرابضة بالسد القضائي طريق البيضاء، ضمن عمليتين منفصلتين، من ضبط وإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات متحوزا ب17 صفيحة من مخدر الشيرا وكمية من مسحوق الكيف تزن حوالي كيلوغرام و200 غرام، كان قد استقدمها من إحدى مدن الشمال ومتوجها بها إلى مدينة اكدز على متن حافلة نقل المسافرين.

كما تم ضبط، في وقت لاحق، شخص آخر ينحذر من إحدى دول جنوب افريقيا متحوزا ب30 صفيحة من مخدر الشيرا بوزن 3كيلوغرام، كان هو الآخر قادما متن حافلة للمسافرين في اتجاه مدينة مراكش قصد تسليمها إلى شخص آخر.

هذا وقد تمت إحالة المعنيين بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية رفقة المحجوزات من أجل فتح بحث قضائي بتنسيق مع النيابة العامة المختصة للكشف عن تداعيات هذا النشاط الإجرامي وإيقاف باقي المتورطين.