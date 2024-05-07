الروينة نايضة في جماعة فاس و سببها اقالة حميد شباط من المجلس

2024-05-07 / 23:19
0

2024-05-07 / 23:19
0

مقالات ذات صلة

تطوان : المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني تخلد ذكرى 67…

2024-05-07 / 21:21

إمام مسجد ضــ.ـحية أخطر عملية “كريساج” بمنطقة عين الشق…

2024-05-07 / 21:19

رئيس اتحاد الزموري الخميسات “سمحت فأكثر من مليار وخاص…

2024-05-07 / 20:53

تأجيل دورة ماي العادية لجماعة مكناس لامتناع بعض أعضاء…

2024-05-07 / 19:22

تصريح إمام مسجد ضــ.ـحية أخطر عملية “كريساج” بمنطقة عين…

2024-05-07 / 18:36

مهنيون بقطاع الفلاحة يتحدثون عن أهمية تنظيم مجال بيع…

2024-05-07 / 18:26

استراتيجيات التعاون و النمو في صناعة الأحدية بين تركيا…

2024-05-07 / 17:54

بوريطة يستقبل نظيره البحريني من اجل التحضير للقمة العربية

2024-05-07 / 16:59

ندوة حول تعليم اللغة العربية بإيطاليا في “أفق” جديد…

2024-05-07 / 15:54

الفيلالي يتنزال عن مليار سنتيم ويستقيل من رئاسة الاتحاد…

2024-05-07 / 15:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى