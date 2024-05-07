متعدد الجنسيات يحل بالداخلة ويلتقي بعدد من المسؤولين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حلت بعثة حقوقية وإعلامية متعددة الجنسيات بمدينة الداخلة جنوب المملكة المغربية في إطار مبادرة من جمعية الصحراء بشراكة مع المنظمة الإفريقية من أجل الأمم المتحدة.

وقامت البعثة بزيارة مقر المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة، حيث قام أعضاء البعثة بالاستماع إلى عرض قيم للمدير الجهوي للإستثمار حول واقع الإستثمار وأفاقه وانعكاساته على ساكنة المنطقة.

وعبر أعضاء البعثة عن اعجابهم الشديد بالمشاريع المحدثة بالمدينة والجهة ككل، وأهميتها في تحريك العجلة الاقتصادية والتشغيل، مؤكدين على أن التنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة هي انعكاس لأجواء الاستقرار التي تنعم به المنطقة.

بعد ذلك، انتقل أعضاء البعثة لمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة، حيث استقبل أعضاء البعثة من طرف رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وطاقمها وكان اللقاء مناسبة للتعرف على مهام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ونطاق تدخلها.

وإطلع أعضاء البعثة على عرض السيدة الرئيسة و شروحات رؤوساء لجانها، كما أجابت عن أسئلة أعضاء البعثة المرتبطة بنطاق تخصص اللجنة الجهوية والمبادرات التي تقوم بها.

بعد ذلك، قام أعضاء البعثة بزيارة ميدانية إلى أهم معامل تصبير السمك بالجهة، حيث تعرف أعضاء البعثة على سيرورة عمل وحدات الإنتاج بداخله وظروف اشتغال العمال.

ونوه أعضاء البعثة بهذا المشروع لما له من أثر ايجابي على النهوض بالتشغيل بالمنطقة وأيضا لاحترامه لكل المعايير الدولية من حيث الجودة أو ظروف اشتغال العمال.