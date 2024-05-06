هل تتحرك سلطات مدينة سلا الجديدة لتحرير الملك العمومي ؟

هبة بريس – سلا الجديدة

لا حديث بين ساكنة مدينة سلا الجديدة، خلال الأيام الأخيرة، سوى حول حملات تحرير الملك العمومي، التي تشهدها عدد من الأحياء والمدن المغربية.

وتعاني مدينة سلا الجديدة، على غرار عدد من المدن من ظاهرة احتلال الملك العمومي، بغالبية أحيائها وشوارعها الكبرى.

وعاينت هبة بريس، إقدام عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وكذا محلات صناعة وبيع الأفرشة وغيرها، على احتلال الملك العمومي على مرأى ومسمع من عناصر السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا.

كما تحتل عربات بائعي الخضر والفواكه والسمك معظم شوارع المدينة، متسببة في عرقلة حركة مرور السيارات، ناهيك عن ارتفاع أصوات البائعين وشجارهم وتبادلهم السب بكلمات خادشة للحياء.

وتعاني ساكنة المدينة من ظاهرة الاحتلال العمومي، التي تحرمها من المشي فوق الرصيف، ومن ركن سياراتها بالأماكن المخصصة لها، بسبب احتلالها في تحد واضح للسلطات.

وأمام انتشار هذه الظاهرة بشكل مخيف بالمدينة، تطالب الساكنة السلطات المحلية، بالاقتداء بنظيرتها بعدد من المدن والانطلاق في تحرير الملك العمومي.