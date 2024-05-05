بقصر الإليزي …ماكرون يستقبل الرئيس الصيني لمناقشة عدة ملفات

2024-05-05 / 13:42
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التقى اليوم الاحد 5 ماي الجاري ،الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الفرنسي امانويل ماكرون ، حيث استقبله هذا الأخير بقصر الايليزي .

زيارة ستدوم يومين لفرنسا ، سيلتقي خلالها الرئيس الصيني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين .

وقال متحدث باسم الوزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي إن الصين ترغب في اغتنام فرصة الاجتماع لتحسين العلاقات الاستراتيجية والبناءة والتي تعود بالنفع على كل من الصين والاتحاد الأوروبي.

فيما قالت وسائل إعلام أوروبية ان الحرب على أوكرانيا وكذلك ملفات التجارة العالقة بين الصين والاتحاد الأوروبي، تعد من اهم نقاط الاجتماعات بين الأطراف .

2024-05-05 / 13:42
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