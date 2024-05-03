“خذها هدية ومجانا”.. برلين تعرض فيلا كانت مملوكة لوزير في عهد هتلر

هبة بريس ـ وكالات

خبر مثير طالعتنا به عدد من وكالات الأنباء العالمية و يخص سلطات برلين التي عرضت فيلا مهجورة كانت في ملكية وزير سابق بشكل مجاني كهدية لمن يرغب فيها.

و في هذا الصدد، عرضت حكومة برلين التخلي عن فيلا كانت مملوكة لوزير الدعاية يوزيف غوبلز في عهد الزعيم النازي أدولف هتلر، على أمل إنهاء جدل دام عقودا حول إعادة توظيف أو هدم الموقع المهجور بريف برلين.

وقال وزير مالية برلين، شتيفان إيفرز، أمام برلمان الولاية يوم الخميس “أعرض على أي شخص يرغب في امتلاك المكان، أن يحصل عليه كهدية من ولاية برلين”.

وحاولت برلين مرارا تسليم الموقع إلى السلطات الفيدرالية أو ولاية براندنبورغ، حيث تقع الفيلا، بدلا من الاستمرار في دفع تكاليف الصيانة والأمن في المبنى، الذي تغطيه الحشائش والأعشاب، وبات في حالة يرثى لها.