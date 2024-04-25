ما بعد الباكالوريا.. برشيد تحتضن أكبر ملتقى اعلامي للتوجيه المدرسي “فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أعطى ” حسن البلالي” المدير الإقليمي للتعليم بمدينة برشيد، صباح اليوم الخميس، انطلاقة الملتقى الإعلامي بالثانوية التأهيلية الجنرال الكتاني بحضور العديد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني طلبة الاقسام التحضيرية للمدارس العليا (CPGE)، ومركز التقني العالي(BTS)، وكلية العلوم والتقنيات (FST)، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير(ENCG)، المعهد العالـــــــــــي لعــــــــــــلوم الصحة (ISSS)، معهد علـــــوم الرياضــــة (ISS)، المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS)، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA)، كلية العلوم القانونية والسيــاســيــة، كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، كلية الاقتصاد والتدبير، المعهد المتخصص للتكنولوجـيا التطبيقية (ISTA)، مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية ممثلا لكلية الطب والصيدلة + كلية طب الاسنان.

وفي كلمة له لميكروفون ” هبة بريس”، شدد المدير الاقليمي للتعليم ببرشيد ” حسن البلالي” على أهمية هذه المبادرات العلمية الاعلامية التي ترسم خارطة طريق لرجال ونساء المستقبل وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وميولاتهم، وهذا لن يتأت إلا بتوجيه مهني وتعليمي سليم.

ونوه المدير الاقليمي بأدوار كافة المتدخلين وشركاء المنظومة التعليمية الذين يرجع لهم الفضل في انجاح مثل هاته الملتقيات الاعلامية والعلمية، مشيرا أن مديريته تنهج مقاربة تشاركية بتدبير حديث برؤية تبصرية انسجاما والمذكرات المؤطرة في هذا الصدد تفعيلا لمضامين خارطة الطريق وأهداف القانون الإطار 51/17.

“عبد الحكيم بلغمي” مدير الثانوية التأهيلية الجنرال الكتاني بمديرية التعليم برشيد، شدد على أن الملتقى يعد نقطة تحول في المسار المهني والتعليمي لكافة تلميذات وتلاميذ المؤسسة، والذي تروم إدارة هذه الأخيرة على انجاحه وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين والفاعلين وصناع القرار، مشيرا أن فعاليات الملتقى عرفت عرض ملصقات داخل الأروقة ، كرواق التعليم الثانوي التأهيلي المخصص لـ (الجذوع المشتركـة والسنة الأولى من سلك البكالوريــا) والذي تضمن المسارات الدراسية بسلك البكالوريا (الشعب والمسالك)، وكذا أهداف الدراسة بشعب ومسالك سلك البكالوريا، والمؤهلات المطلوبة لولوج شعب ومسالك سلك البكالوريا، مع الآفاق الدراسية لشعب ومسالك سلك البكالوريا، وكذا مسطرة التوجيه وإعادة التوجيه إلى بسلك البكالوريا، ونظام الدراسة والتقويم بالسـلـك الثانوي التأهيلي، إضافة إلى رؤية شمولية حول الامتحان الموحد الجهــــوي والامتحان الوطنـي الموحــــد.

وأضاف “عبد الحكيم بلغمي” ، أنه و بالنسبة لرواق الدراسة والتكوينات العليا بعد البكالوريا، فقد اشتمل على ملصقات تعرف بالنظام الجامعي و تعطى لمحة عن عتبات ولوج الكليات والمعاهد والمدارس وأخرى تتضمن تعريفا بالمؤسسات العليا (نظام الدراسة –التقويم- أهداف التكون – مدة التكوين –الترشح- كيفية القبول-المسالك والتخصصات…) موزعة على القطاعات التالية :الهندسة والعلوم والتقنيات، الصيد البحري والملاحة التجارية، والطب والتمريض والاسعاف، والمجال العسكري والشبه العسكري، والتجارة وتسيير المقاولات، والصحافة الاعلام الترجمة، والسياحة والفندقة، والبناء والتعمير، والتربية والتعليم، والتكوين المهني، والنسيج والملابس، النقل الجوي والطرقي، وعلوم الدين والقانون، والزراعة والبيطرة، والرياضة والفنون والعمل الاجتماعي.

هبة بريس واكبت فعاليات هذا الملتقى وأعدت الربورطاج التالي:

