أكادير : عضة كلب ترسل طفل للاستشفاء وجحافل من الكلاب تتجول بالشواطئ

2024-04-24 / 21:32
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علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، عن تعرض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات إلى احدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج، بعد تعرضه لهجوم من طرف كلب ضال.

ووفقا لما أوردته مصادر محلية، فإن الطفل كان برفقة عائلته للاستجمام بشاطئ إيمي ودار بمنطقة تغازوت شمال مدينة اكادير ، قبل ان يتفاجأ بكلب ضال يهاجمه

وأوضحت ذات المصادر أن الطفل تعرض لجروح على مستوى اليدين ، قبل ان تتدخل عائلته وتخلصه من انياب هذا الحيوان.

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الكلاب الضالة تنتشر بعدد من شواطئ أكادير المركز وانزا وتغازوت واورير وشاطئ 25 كلم، مما يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وسبق للعديد من النشطاء والهيئات المدنية أن طالبت بتدخل حازم للسلطات من أجل الحد من هذه الظاهرة ووقف نزيفها .

2024-04-24 / 21:32
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