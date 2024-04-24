أكادير : محكمة الاستئناف تستعد للنطق بالحكم في قضية الشاب ” امين شاريز”

من المرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف بأكادير، حكمها في قضية الشاب ” امين شاريز” مساء اليوم الاربعاء 24 أبريل الجاري .

وكانت استئنافية اكادير قد أجلت النظر في القضية خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري اليوم ، والتي يتابع فيها عدد من أبناء رجال أعمال بسوس .

وعقب حضور والدة امين شاريز إلى المحكمة صباح اليوم ، صرحت لوسائل إعلام ، ان الهيئة القضائية ومعها دفاع الطرفين ، اتفقوا على مساء اليوم لاستئناف جلسة المناقشة والنطق بالحكم الاستئنافي .

وأوضحت المتحدثة بأن ملف القضية والنيابة العامة جاهزين من أجل إصدار الحكم،مطالبة بإنصافها في قضية ابنها المتوفي والتي اشارت انه بحسب الوثائق التي بحوزة دفاعها وهيئة المحكمة

بان الضحية تعرض لضربة على مستوى الرأس بـ”عصا البيزبزل”، مشيرة إلى أنها لن تصمت عن حق إبنها.

وارتباطا بما سبق وخلال المرحلة الإبتدائية، فقد تم متابعة شخصين اثنين من الموقوفين في حالة اعتقال، في قضية حادث سير غامض، بتهمة القتل العمد وتغيير معالم الجريمة، من أصل خمس أشخاص.

وبحسب فحوصات فإن الشاب يرجح انه تعرض لضربة على مستوى الرأس، مع كسر في الجمجمة، ونزيف داخلي على مستوى الرأس.

وفي سياق القضية ذاتها، فقد سبق لأخت أمين ان صرحت لوسائل إعلام أن ليلة وفاته اتصلت به قرابة أربع ساعات، منذ الواحدة ليلا إلى حدود الرابعة والنصف صباحا، غير أنها تفاجأت أن بعض الأشخاص الذين يحتمل اشتباههم التورط في القضية، هم من كانوا يردون على هاتف أمين وتقديم أعذار واهية بخصوص مكان المتوفي. بحسب ما أفادت به أخت المتوفي .

وبحسب مصادر الجريدة ان احد المتهمين وهو ابن رجل أعمال اجنبي، قد غادر التراب الوطني، منذ عدة اشهر ، ولم يرجع لحضور باقي جلسات القضية، كما نفس القضية عرفت حضور طبيب مختص قدم خبرة لصالح الأضناء، في تفسير تقرير الطب الشرعي.

وتبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، والتي ينتظرها المتهمون او المطالبون بالحق المدني.