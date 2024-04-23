رئيس وزراء أستراليا: إيلون ماسك ميلياردير متعجرف

2024-04-23 / 11:19
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هبة بريس – وكالات

أمرت محكمة أسترالية، منصة إكس، بإخفاء منشورات تتعلق بحادث طعن أسقف في سيدني؛ ما يصعد الحرب الكلامية بين مالك منصة التواصل الاجتماعي إيلون ماسك ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وانتقد ألبانيز، ماسك اليوم الثلاثاء، واصفا إياه بأنه “ملياردير متعجرف” لأنه رفض دعوات الحكومة الأسترالية لإزالة محتوى المنشورات.

وحظرت إكس المحتوى لمستخدميها داخل أستراليا. لكنها قالت إنها لن تحظرها للمستخدمين خارج البلاد، بحجة أن الحكومة ليس لديها سلطة لإملاء المحتوى الذي يمكن لمستخدميها رؤيته على مستوى العالم، بحسب رويترز.

وانتقد ماسك رئيس الوزراء الأسترالي، قائلا إن الحكم يعني أن أي دولة يمكنها السيطرة على “الإنترنت بالكامل”.

2024-04-23 / 11:19
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