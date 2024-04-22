رئيس برشلونة يتحدث عن إمكانية إعادة مباراة الكلاسيكو

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن إمكانية إعادة مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريق الكتالوني بريال مدريد أمس الأحد.

قال رئيس نادي برشلونة إنّه لا يستبعد تقديم طلب بإعادة مباراة الكلاسيكو التي انتهت لصالح الفريق الملكي بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وطلب خوان لابورتا في تصريحات خرجت اليوم الإثنين، توضيحا بشأن عدم احتساب هدف لصالح برشلونة خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت الغريمين التقليديين.

ودار الكثير من الجدل بشأن كرة سددها لامين يمال وتصدى لها لونين حارس ريال مدريد، حيث لم يظهر بوضوح إذا كانت الكرة تخطت خط المرمى أو لا وذلك بسبب غياب تقنية خط المرمى في مباريات الليغا.

وكشف لابورتا: “لقد طلبنا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تزويدنا بجميع الصور والتسجيلات الصوتية لهدف لامين الملغي”.

وأضاف رئيس الفريق الكتالوني: “لو كان هدفا قانونيا، لا نستبعد طلب إعادة المباراة”، مشيرا إلى أن الأمور قد تذهب إلى أبعد من طلب إعادة المباراة في حال كان الهدف صحيحا.