كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

هبة بريس

جددت كومنولث دومينيكا، اليوم الاثنين بالرباط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والدولية والتجارة والطاقة لكومنولث دومينيكا فانس هندرسون.

وجدد السيد هندرسون، في هذا البيان المشترك، دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الحل الوحيد ذي المصداقية والجاد والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

ونوه، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.

وبصفتها عضوا في منظمة دول الكاريبي الشرقية، أشادت كومنولث دومينيكا، يضيف البيان، بفتح سفارة للمنظمة بالرباط (18 أكتوبر 2018) وقنصلية عامة بالداخلة (31 مارس 2022)، والتي ستشكل، دون شك، فرصة كبيرة لمواصلة تعزيز المبادلات الثنائية بين المملكة المغربية والدول الأعضاء الست في الكاريبي الشرقية.