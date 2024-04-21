تيزنيت : التحقيق في اعتداء مجهولين على عون سلطة

2024-04-21 / 22:37
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باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن تيزنيت ، بتعليمات من النيابة العامة ، أبحاثها في شأن تعرض ” عون سلطة ” للضرب والجرح ، مساء السبت – الأحد، و سط المدينة .

وقالت مصادرنا ، ان الضحية تم نقله للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات، فيما البحث جاري على المشتبه فيهما، وهما شابين كانا على متن دراجة نارية، نفدوا اعتداءهم على عون السلطة ،

جرى ذلك بالقرب من مدرسة العين الزرقاء بحي افراك، في نفس المكان الذي كان سابقا مسرحا لجريمة الاعتداء و السرقة لإحدى السيدات بالمدينة.

2024-04-21 / 22:37
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