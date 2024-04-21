جياني إنفانتينو : المغرب أصبح قوة عالمية في مجال كرة القدم

هبة بريس / رياضة

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الأحد، أن المغرب أصبح قوة عالمية في مجال كرة القدم .

وقال إنفانتينو، في تصريح صحافي، لدى وصوله إلى مطار الرباط – سلا، في زيارة يحضر خلالها على الخصوص ، نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة والذي يجمع بين المغرب وأنغولا (الساعة الثامنة مساء)، إن “المغرب فرض نفسه كقوة في كرة القدم على مستوى العالم ،ليس فقط في الميادين ومن خلال النتائج ، ومنها بالطبع وصوله التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بل باعتباره أيضا بلدا يحتضن تظاهرات كبرى”.

وعبر عن سعادته بالعدوة مجددا إلى المملكة المغربية،البلد الذي يتنفس ويعشق كرة القدم.

وبخصوص كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن المغرب يلعب دورا مهما كبلد مضيف منوها بالتنظيم ” المتميز” لهذه المنافسات.

وقال “في أفق تنظيم كأس العالم 2030، نعلم ما يتوفر عليه المغرب من خبرة ومن قدرات، ونحن فخورون بأن نكون جزء من هذا الفريق الكبير هنا في المغرب من أجل المساهمة في رفع هذه التحديات المستقبلية التي ستغير صورة كرة القدم في العالم بفضل المغرب”.

ويواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة نظيره الأنغولي (الساعة الثامنة مساء) بقاعة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم نهائي كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2024)، بينما يلتقي المنتخب المصري بنظيره الليبي قبل ذلك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع (الساعة الخامسة عصرا).