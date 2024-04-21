بركان .. تنظيم قافلة جراحية كبرى متعددة التخصصات للأسر في وضعية هشة

هبة بريس : وجدة

نظمت بمدينة بركان ايام 18، 19 و20 ابريل الجاري، قافلة جراحية كبرى متعددة التخصصات، نظمتها جمعية بسمة البلجيكية في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي ببركان والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية وجمعية الافق للجراحة، والجمعية الإقليمية لدعم القطاعين الصحي والإجتماعي ببركان.

وتمت تعبئة له طاقم طبي مكون من 35 شخصا بين اطباء وممرضين وجراحين، التي نظمت بالمستشفى الإقليمي الدراق ببركان، وشملت تخصصات جراحة الأطفال، جراحة الأنف والحنجرة، الجراحة العامة والجراحة التقويمية حيث وصلت عدد العمليات الجراحية المنجزة الى 94 عملية، حيث لقيت استحسان الأسر التي في وضعية هشة،

واستجابة لحاجيات الساكنة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بها.

بالمناسبة، أكد محمد بربوش رئيس جمعية بسمة البلجيكية لموقع “هبة بريس”، أن هذه القافلة الطبية تهدف إلى تقديم الرعاية والخدمات الصحية في الاختصاصات الطبية لفائدة ساكنة إقليم بركان؛ بغاية المساهمة في تحسين ولوجهم إلى العلاجات الأساسية، مضيفا أننا نهتم بالقوافل الطبية بالجهة الشرقية، وبالأشخاص بدون مأوى والعائلات في وضعية صعبة ببروكسل ببلجيكا من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة الإجتماعية.

ونظم المجلس الإقليمي لاقليم بركان برئاسة محمد جلول، حفل تكريم الأطر الطبية و الممرضين والممرضات المشاركين في قافلة الجراحة بمستشفى الدراق بمدينة بركان، حيث نوه رئيس المجلس الإقليمي لاقليم بركان في كلمته، بمجهودات الأطر الطبية والمنتسبة لقطاع الصحة المشاركين في ٩قافلة الجراحة بحضور مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببركان.

واختتم اللقاء، بتوزيع شواهد تقديرية لكل المشاركين في قافلة الجراحة، حيث قدم محمد جلول ملتمسا الى رئيس جمعية بسمة البلجيكية بمواصلة القوافل الطبية باقليم بركان.