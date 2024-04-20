مراكش : الدائرة الأمنية الثانية تتصدى للصوص

في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية للتصدي لظاهرة السرقات بالخطف، قامت الدائرة الأمنية الثانية بمراكش على إثر تحريات ميدانية من ضبط شخص اقترف سرقتين بالخطف باستعمال دراجة نارية صينية الصنع على مستوى ساحة الأنطاكي رفقة مرافق له، حيث عثر بحوزته على سلسلة عنقية من المعدن الأصفر، كما تم حجز الدراجة النارية.

استرسالا للبحث تم التوصل أن المشتبه فيهما اقترفا سرقة أخرى في وقت سابق على مستوى باب الخميس همت هاتف سيدة.

بعد تعميق البحث مع الموقوف ومواجهته بالضحايا اعترف بالمنسوب إليه، كما تمّ الاهتداء لتشخيص هوية مرافقه والذي تم إيقافه كذلك، والذي وبعد إجراء تفتيش قانوني بمقر سكنه، حجز عنه قطعة من مخدر الشيرا وقرص مهلوس نوع اكستازي.

تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة تمت إحالة الموقوفين على الشرطة القضائية لإتمام البحث والتقديم