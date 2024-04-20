الحسيمة..سبع سنوات سجنا نافذا لمتهم بسرقة وكالة لصرف العملات

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بداية الاسبوع الجاري، إدانة متهم بسرقة وكالة لصرف العملات بالسجن النافذ سبع سنوات .

وقررت هيئة الحكم متابعة المتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص و الأموال والسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد واستعمال الكسر.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان وبتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، قد تمكنت منتصف شهر مارس الماضي، من توقيف المشتبه فيه المتهم بالتورط رفقة شخص آخر في عملية سرقة باستعمال الكسر طالت مبلغا ماليا من داخل خزنة حديدية لوكالة لتحويل وصرف الأموال ، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهما ويتم توقيف المتهم الرئيسي بمنطقة المضيق ضواحي مدينة تطوان.

ومكنت عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية من حجز جزء من الملابس الخاصة والقفازات التي كان المشتبه فيهما يرتديانها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.