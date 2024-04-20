تطوان..نقابة تدين “اعتداء شنيع ” على مسؤولة بالمستشفى

2024-04-20 / 18:41
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أدان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة المنضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تعرض مسؤولة بمستشفى تطوان الاقليمي لـ” اعتداء شنيع”.

وقال المكتب في بلاغ له أن مسؤولة قسم جراحة العظام بالمستشفى الإقليم بتطوان، تعرضت مؤخرا لاعتداء وصفته بـ”الشنيع” حيث لم يوضح المكتب تفاصيل هذا الاعتداء، واكتفى باستنكار ما تعرضت له المسؤولة المذكورة.

وأشارت النقابة إلى أن هذا الاعتداء خلف للمسؤولة “انهيارا عصبيا حادا ألزمها الاستشفاء وتداخلات طبية متخصصة دقيقة، وهو الحادث الذي خلف استياء كبير في صفوف الأطر الصحية بربوع الجهة وكذاك المرتفقين الذي ألفو المهنية والحس الأخلاقي للأخت حسناء المصباحي طوال سنين من العمل بالمستشفى الإقليمي بتطوان”.

وقال المكتب في ذات البلاغ أنه سيتخذ “كل الإجراءات القانونية والترافعية لمؤازرتها أمام القضاء من خلال توكيل محام مختص في إطار الشراكة التي بين المكتب الجهوي ومكتب محاماة”.

2024-04-20 / 18:41
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