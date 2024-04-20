منخرطو نهضة بركان يستنكرون استفزازت السلطات الجزائرية

هبة بريس – وجدة

اعلن منخرطو فريق النهضة البركانية لكرة القدم عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع فريقهم وينددود بالمضايقات والاستفزازات التي تعرض لها من طرف السلطات الجزائرية بمطار الهواري بومدين يوم الجمعة 19 ابريل الجاري.

وحسب بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، ان فريق النهضة البركانية لكرة القدم تعرض الى مضايقات وحصار وسب وشتم وحجز الاقمصة الرسمية، التي تحمل خريطة المغرب من طرف السلطات الجزائرية ومسؤولي مطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة والتي حل بها الفريق البركاني يوم الجمعة 19 ابريل الجاري ، من اجل اجراء مقابلة نصف نهاية كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ذهابا ضد اتحاد العاصمة الجزائري و المزمع تنظيمها يوم الاحد 21 ابريل الجاري.

ويضيف البلاغ، ان منخرطي فريق النهضة البركانية وهم يتابعون بقلق شديد المس بالوحدة الترابية لبلدنا و ما تعرض له فريقهم من اهانة وسب وقذف وحجز لا قمصته الرسمية التي تحمل خريطة المغرب والمصادق عليها من طرف الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم والتي اجرى بها الفريق منذ 2021 عدة مقابلات افريقية. يعلنون مايلي :

– تضامنهم المطلق واللامشروط والمبدئي مع وقد فريق النهضة البركانية بكل مكوناته لما تعرض له من سب واهانة ومس بكرامته؛

– يحيون عاليا الوفد المرافق للفريق وعلى رأسهم الرئيس على تشبثهم بحقهم في لباس القميص الرسمي للفريق الحاملة لخريطة المغرب، ورفضهم للمساس بالوحدة الترابية للمغرب؛

– ادانتهم للاستفزازات والتعسفات والسب والاهانة التي تعرض لها الفريق من طرف السلطات الامنية الجزائرية بتوجيهات من النظام العسكري الجزائري ويطالبون الجهات المسؤولة عن الشان الكروي قاريا ودوليا التدخل العاجل من اجل انصاف الفريق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممارسات التي تعرض لها.

وفي الاخير، دعوتهم جميع منخرطي الفرق الوطنية ومكاتبها المسيرة الى التضامن ودعم الفريق البركاني ممثل الكرة المغربية، والضغط عبر جميع الوسائل المشروعة لرد الاعتبار للكرة المغربية وللسيادة الوطنية التي مافتىء النظام العسكري الجزائري المس بها عبر التاريخ.