رئيس جماعة تازة يفشل في عقد الدورة الإستثنائية الثانية بسبب “انقلاب” الأغلبية

هبة بريس _ تازة

علمت ” هبة بريس ” أنه للمرة الثانية على التوالي يتم فيها تأجل الدورة الإستثنائية لجماعة تازة ، من طرف مستشاري جماعة تازة، نواب الرئيس ومعارضة، التي كان مقررا أن يجري خلالها التصويت على مشروع دفتر التحملات الخاص بكراء المحلات التجارية الواقعة بالطابق الأرضي والأول والفضاء المتواجد بالطابق تحت أرضي للمركب التجاري المسيرة الأولى، مكرّسين بذلك عزلته.

وعلى غرار المرة السابقة، ظلت الكراسي اليوم الجمعة، المخصصة للمستشارين داخل قاعة مجلس جماعة تازة فارغة عن آخرها، بينما فضل ذات المستشارون البقاء في البهو وأمام القاعة، قبل أن يخرج مستشار من الاحرار أحد حلفاء الرئيس ويعلن تأجيل الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

و أضاف مصدرنا، أن تأجيل الدورة الاستثنائية أكّد استمرار “الانقلاب” الذي أعلنه مستشارو أحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي)، على الرئيس عبد الواحد المسعودي.

وحسب ما يتداول من معطيات، فإن مستشاري أحزاب الأغلبية ومعهم مستشارو المعارضة سيتفقون في جلسات الدورات المقبلة لإسقاط جميع النقط التي ستعرض للمصادقة، بما في ذلك الميزانية، وبالتالي سيفقد الرئيس، زمام المبادرة في تحكمه في التسيير المالي للمجلس.

و في سياق الموضوع، بات واضحا أن الرئيس عبدالواحد المسعودي و حسب ذات المصدر، يعيش وضعا صعبا في علاقته مع بعض حلفائه ونوابه، والذين عبّروا في مناسبات عديدة عن عدم رضاهم على طريقة تدبير الرئيس المسعودي لعمل مجلس جماعة تازة، لتبدو ملامح إشارات من داخل أغلبية المجلس و حتى من خارجه أن زمن المسعودي على وشك النهاية بمجلس تازة .