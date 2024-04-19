ثعبان يخلق الرعب بمراكش

عاشت إحدى التجزئات السكنية الراقية بجليز بمراكش، حالة من الهلع والرعب بعد تسلل ثعبان الى داخل عمارة .

شهود عيان ، حضروا الواقعة ، اكدوا ان الثعبان الذي يفوق طوله أزيد من متر ونصف ، زحف إلى العمارة السكنية بحثا عن المياه ، قبل ان يجد نفسه محاصر بعدد من السكان ، بينما تكلفت النسوة بالصياح وطلب النجدة ، قبل ان يتدخل احد الحراس ويضع حدا للضجة ويقتل الثعبان .

الواقعة ، جعلت السكان يتخوفون من تكرار هجوم الزواحف والحشرات على إقامتهم السكنية ، مع اقتراب فصل الصيف ، لاسيما وانهما مجاورين للفضاء خالي متاخم لجبل جليز .