ثعبان يخلق الرعب بمراكش

2024-04-19 / 20:50
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عاشت إحدى التجزئات السكنية الراقية بجليز بمراكش، حالة من الهلع والرعب بعد تسلل ثعبان الى داخل عمارة .

شهود عيان ، حضروا الواقعة ، اكدوا ان الثعبان الذي يفوق طوله أزيد من متر ونصف ، زحف إلى العمارة السكنية بحثا عن المياه ، قبل ان يجد نفسه محاصر بعدد من السكان ، بينما تكلفت النسوة بالصياح وطلب النجدة ، قبل ان يتدخل احد الحراس ويضع حدا للضجة ويقتل الثعبان .

الواقعة ، جعلت السكان يتخوفون من تكرار هجوم الزواحف والحشرات على إقامتهم السكنية ، مع اقتراب فصل الصيف ، لاسيما وانهما مجاورين للفضاء خالي متاخم لجبل جليز .

2024-04-19 / 20:50
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