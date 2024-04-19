ناغلسمان يجدد عقده مع منتخب “الماكينات الألمانية”

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة عن تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني يوليان ناغلسمان حتى كأس العالم 2026.

وكان عقد المدرب الشاب البالغ من العمر 36 عاما، سينتهي بعد بطولة كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في ألمانيا بعد أشهر.

وقال ناغلسمان الذي استلم تدريب المنتخب الألماني بعد ستة أشهر من إقالته بطريقة مفاجئة من تدريب بايرن ميونيخ في أذار/مارس 2023: “إنّه قرار نابع من القلب، إنّه فخر كبير الإشراف على المنتخب الوطني”.

وأضاف: “نأمل أن نحصد النجاح في كأس أوروبا التي ننتظرها على أحّر من الجمر بفضل مجموعة من أفضل اللاعبين في البلاد. بعد ذلك، سنواجه أنا وجهازي الفني التحدي المتمثل بكأس العالم”