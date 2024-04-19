الحكومة ملتزمة بدعم تطوير الكفاءات لنمو قطاع الطيران

هبة بريس

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الخميس بالدار البيضاء، أن الحكومة ملتزمة بدعم تكوين وتطوير الكفاءات اللازمة لنمو قطاع الطيران.

وأبرز عبد الجليل، في معرض حديثه بمناسبة تدشين مشروع توسعة موقع شركة سافران لمحركات الطائرات في المغرب (SAESM) بالنواصر، أن المرسوم رقم 2.23.681 المتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، الذي وافق عليه مجلس الحكومة ، يجسد هذا الانخراط، معتبرا أن الكفاءات وملائمة الدورات التكوينية هما أساس التميز العملياتي في مجال سلامة النقل الجوي.

وفي هذا الصدد، شدد على عزم السلطة التنفيذية على تحقيق التميز العملياتي والسلامة في مجال النقل الجوي، فضلا عن الترويج للمغرب كوجهة أولى للسياحة.

وذكَّر بأن المغرب يعتمد سياسة الانفتاح من خلال توقيعه على عدد من الاتفاقيات في مجال الطيران، خصوصا اتفاقية “السماء المفتوحة” المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تبرز سياسة تنمية شركات الطيران الوطنية، إضافة إلى الاستثمارات المتواصلة في البنيات التحتية للمطارات الرامية إلى ضمان جودة الخدمات وسلامة الرحلات الجوية.

وبشأن الإنجازات التي أحرزها قطاع النقل الجوي، أشار عبد الجليل إلى تحسن ملحوظ في أدائه، معربا عن رغبة الحكومة ببلوغ أزيد من 60 مليون مسافر بحلول سنة 2035، وذلك من خلال استمرارية سياسة تحرير سوق خدمات النقل الجوي، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز الأمن.

وخلص إلى أن تنمية الخطوط الملكية المغربية سيعزز الزخم الإيجابي الذي يشهده قطاع النقل الجوي.