درك زايو يوقف مجرم خطير محكوم غيابيا بـ20 سنة

تمكنت عناصر المركز الترابي زايو بإقليم الناظور اليوم الخميس ،من إلقاء القبض على شخص كان موضوع العديد من مذكرات بحث وطنية صادرة عن الدرك الملكي والامن الوطني و محكوم غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا.

و في تفاصيل القضية ، ان إخبار بتواجد هارب من العدالة ومحكوم غيابيا ب 20 سنة في ملف جنائي، عجل بوضع خطة من طرف الدرك، لتتم محاصرة مكان تواجده بمنزل احد دواوير جماعة أولاد ستوت، حيت تم توقيفه، وذلك بعدما أبدى المبحوث عنه مقاومة لعناصر الدرك، لكن باءت بالفشل ،ليتم اقتياده صوب مقر سرية درك زايو من اجل تعميق البحث معه.

واضافت المعطيات ذاتها ،ان من خلال الابحاث الاولية مع المتهم تبين انه مبحوث عنه ويشكل مجموعة من المساطر المرجعية منها تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في مختلف أنواع المخدرات، واعتداءات في حق أشخاص، والضرب والجرح والاختطاف والاحتجاز، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.