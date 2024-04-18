لاعبان من ريال مدريد رفضا تنفيذ ركلة الجزاء أمام السيتي

2024-04-18 / 20:14
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رفض لاعبان من ريال مدريد الإسباني، تنفيذ ركلات الترجيح خلال مباراة الفريق، مساء أمس الأربعاء، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وضمن الريال تأهله بعد أن جرد مضيفه مانشستر سيتي من اللقب وأخرجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في إياب ربع النهائي.

وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو طلب عدم التسديد، بحجة أن مواطنه إيدرسون مواريش حارس مرمى مانشستر سيتي، على معرفة به وبطريقة تنفيذ ركلات الجزاء، بحكم تزاملهما في منتخب البرازيل، لذا كان يمكن أن يخمن نيته في مكان وضع الكرة في الركلة الجزائية.

أما دافيد أنشيلوتي المدرب المساعد لوالده كارلو، فأكد هو الآخر أن الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي رفض تنفيذ ركلة جزائية، عبر تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قال فيها:”عندما كانت هناك أربع أو خمس دقائق متبقية، بدأت بالتفكير. جود بيلينغهام مسدد لركلات الجزاء، ولوكا مودريتش مسدد، ولوكاس فاسكيز مسدد جيد جدا. كان ناتشو يتمتع بالخبرة والشخصية، وفي التدريب رأينا أنه مصمم على الذهاب لواحدة”.

2024-04-18 / 20:14
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