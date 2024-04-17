اشتوكة : اعتقال عشريني داوم على اغت..صاب طفلة من عائلته

أودعت النيابة العامة ، شاب عشريني السجن المدني ، متهم باغتصاب طفلة في ربيعها السابع ، رهن الاعتقال الاحتياطي ، وإحالة ملفه على قاضي التحقيق .

وكانت احد الدواوير بجماعة إنشادن بإقليم اشتوكة أيت باها ، قد تفجرت بها الفضيحة الأخلاقية داخل أسرة ، بعدما داوم الشاب على إغت.صاب طفلة من عائلته.

وفي تفاصيل القضية ، كانت والدة الطفلة ، قد اكتشفت تغييرا في سلوكها ، مما دفعها إلى مواجهتها بأسئلة حول ذلك ، لتعترف لها ان ابن عائلتها يمارس الجنس عليها ، مما جعلها تخبر الأب بذلك ، وهو ما دفعه إلى وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي التي أعتقلت المشتبه فيه والتحقيق معه .