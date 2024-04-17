مراكش : منظمة حقوقية تشيد بمجهودات الامن وهذه حصيلة عمله

تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام باقتدار تعامل امن مراكش و استجابته الفورية لشكايات المواطنين و تظلماتهم من الجرائم المرتكبة ضدهم .

كما لوحظ درجة اليقظة لدى هذه الأخيرة في اجتتاث منابع الجريمة و المحافظة على أموال الناس و سلامتهم الشخصية سواء تعلق الأمر بالساكنة المحلية أو زوار المدينة الحمراء باعتبارها قبلة سياحية عالمية طالما انها دائمة التواجد بأحياء المدينة فضلا عن استجابتها الفورية لنداءات الساكنة و المرتفقين دون تمييز مجسدة في ذلك الشعار الذي اتخذته نبراسا لمهامها و هو خدمة المواطن و الزوار حفاظا على سمعة المدينة العالمية و تاكيدا لصيتها الدولي كوجهة سياحية تظاهي في أمنها أعتى الوجهات السياحية العالمية من حيث الامن و السلامة .

ومن خلال الاحصائيات الرسمية لتذخلاتها في تجفيف منابع الجنوح الاجرامي استنادا لخطط أمنية استباقية تهدف إلى معالجة الظاهرة الإجرامية في مهدها دون الاكتفاء بالطابع الزجري لها مستلهمة المبادئ الكونية التي تقضي بأن المعالجة افضل و أجدر من محاربتها.

فقد تم تقديم حوالي 1421 إلى العدالة بتهم مختلفة : السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بلغ عدد المتابعين حوالي 34 ،و السرقة الموصوفة ب 123 متابع، السرقة بالخطف 442، السرقة بالعنف 89 ، السرقة بالنشل ب317، السرقة من داخل السيارة23، في حين وصل عدد المتابعين بسرقة الدراجات النارية ب 106، والسرقة العادية ب 287 متابع .

ومن خلال هذه الحصيلة نوهت المنظمة الحقوقية بمجهودات امن مراكش بمختلف اجهزته في محاربة الظاهرة الإجرامية و الاشادة بعمله الاستباقي بهذا الخصوص مطالبا في نفس الوقت بتظافر عمل كافة المتدخلين لتحقيق أهداف و مرام ما يصبوا إليه الساكنة و زائري المدينة من تتبيث الامن و السكينة إسوة بما هو جدير و معروف عن مدينة مراكش دوليا.