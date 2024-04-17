وجدة .. مسيرة احتجاجية لأطر المركز الإستشفائي الجامعي

هبة بريس – وجدة

نظمت الجامعة الوطنية للصحة المكتب الموحد للمستشفى الجامعي بوجدة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء 17 ابريل الجاري، مسيرة احتجاجية انطلاقا من المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس في اتجاه ولاية جهة الشرق.

وحسب بيان الجامعة الوطنية للصحة، أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، لا تملك الإرادة لحل المشكل التي تتخبط فيها الشغيلة بكل فئاتها واختلاف مواقع عملها، فبالرغم من كل الاحتقان الذي عرفه المركز طيلة شهر رمضان والاحتجاجات القوية التي تخللته من اعتصامات ووقفات التي نفذها المكتب النقابي بمعية الموظفات والموظفين مهضومي الحقوق وعوض أن يفتح حوار تفاوضي حقيقي بسقف زمني معقول وواضح، أو على الأقل الاستجابة للمطالب المرفوعة سلفا بشكل مباشر، إلا أن هذه الإدارة اختارت أن تعطينا اذنها المطاطية وتدير ضهرها كعادتها.

ويضيف البيان، أمام هذا الانسداد، فإننا ندعو مدير المركز إلى تحمل مسؤولياته والخروج من خانة الظل، فالإدارة في استمرارية في نهاية المطاف والمسؤولية تقتضي منه الحل هو بالدرجة الأولى، كما نؤكد على مشروعية مطالبنا الوطنية والمحلية.

كما يذكر البيان ذاته، بتنزيل الدورية الوزارية الخاصة بالحوار الاجتماعي، مساهمة الإدارة في التقاعد التكميلي للموظفين التعجيل بصرف كل مستحقات الشغيلة بكافة فئاتها معالجة الهدر الذي تعرض له الممرضون ضحايا التسوية العرجاء، فتح حركة انتقالية واضحة وشفافة، توفير المستلزمات الخاصة بعلاج المرضى ووضع حد للتنقيط الانتقامي، الحفاظ على صبغة الموظف العمومي مركزية الأجور الحركة الانتقالية الوطنية الزيادة العامة في الأجور، توحيد التعويض عن الأخطار المهنية، إلغاء الكوطا وتوحيد شروط الترقي، الغاء الامتحان الشفوي في مباريات الترقي وتوحيد، نظام التقاعد تحت الصندوق المغربي للتقاعد…