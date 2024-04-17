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احتضان مدريد لمنتدى يشجع على الاستثمار في الصحراء المغربية يشعل غضب البوليساريو

2024-04-17 / 12:23
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هبة بريس – الرباط

نظمت سفارة المملكة المغربية بإسبانيا وغرفة التجارة بمدريد، منتدى الأعمال الإسباني المغربي لتقييم فرص الاستثمار في جهة الداخلة وادي الذهب، من قبل الشركات الإسبانية ، وهو الحدث الذي أشعل غضب جبهة البوليساريو الانفصالية.

الحدث الاقتصادي الذي احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد ، يرسخ الموقف الاسباني الداعم للمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية ، حيث تم تضمين جهة الداخلة وادي الذهب، عدة اتفاقيات مع مجلس مدينة مدريد وجهة مدريد، اللذين يؤيدان تشجيع الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، ولفرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة وادي الذهب، في عدة قطاعات مثل الصيد وتربية الأحياء المائية والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة.

وعرج المنتدى كذلك على مشاريع مهمة مثل ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعزز مختلف القطاعات الإنتاجية، ويعزز البنية التحتية اللوجستية ويولد فرصا في مجال النقل البحري الدولي الى جانب ومصنع الهيدروجين الأخضر .

وخلف طي صفحة الخلاف بين المغرب و إسبانيا ، ارتياحا في الأوساط الاقتصادية للبلدين، حيث شكل الموقف التاريخي لإسبانيا بدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية دافعا قويا للعلاقات الاقتصادية والتجارية نحو مزيد من التطور في إطار الشراكة الاستراتجية بين المغرب والاتحاد الأوربي التي تعتبر إسبانيا فاعلا مهما فيها.

2024-04-17 / 12:23
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